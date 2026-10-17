Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi Onuachu şoku!

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde önemli bir eksikle karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili ekibin golcü oyuncusu Paul Onuachu, Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide görev yapamayacak.

ONUACHU MAÇA GOLLE BAŞLADI, SAKATLANARAK ÇIKTI

Trabzonspor'un KuPS Kuopio deplasmanında oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, henüz 3. dakikada fileleri havalandırdı. Ancak gol pozisyonundaki ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Nijeryalı futbolcu, bir süre oyuna devam etmeye çalıştı.

Sol üst baldırında sorun yaşadığını belirten Onuachu, 5. dakikada kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen mücadeleyi sürdüremeyen deneyimli santrfor, 10. dakikada yerini Franculino Dju'ya bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Trabzonspor'da yaşanan bu sakatlık, Beşiktaş maçı öncesinde teknik heyetin planlarını da etkiledi. Golcü oyuncunun derbide forma giyemeyecek olması, bordo-mavili ekip için önemli bir eksik olarak öne çıktı.

REİS'TEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili daha önce değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, Nijeryalı futbolcunun yaşadığı durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmişti.

Reis, Onuachu'nun antrenmanlarda çok çalıştığını ve iyi performans sergilediğini belirtirken sakatlıkların bahane olmaması gerektiğini vurgulamıştı. Deneyimli teknik adam, bir oyuncunun yaşadığı sakatlığın başka bir futbolcu için fırsat yaratabileceğini söyleyerek Onuachu'nun en kısa sürede takıma dönmesini umduğunu dile getirmişti.