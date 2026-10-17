SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi Onuachu şoku!

Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku yaşanıyor. KuPS Kuopio karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nijeryalı golcü, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi Onuachu şoku!
Burak Kavuncu
Paul Onuachu

Paul Onuachu

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde önemli bir eksikle karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili ekibin golcü oyuncusu Paul Onuachu, Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle derbide görev yapamayacak.

ONUACHU MAÇA GOLLE BAŞLADI, SAKATLANARAK ÇIKTI

Trabzonspor a Beşiktaş maçı öncesi Onuachu şoku! 1

Trabzonspor'un KuPS Kuopio deplasmanında oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, henüz 3. dakikada fileleri havalandırdı. Ancak gol pozisyonundaki ikili mücadelenin ardından sakatlık yaşayan Nijeryalı futbolcu, bir süre oyuna devam etmeye çalıştı.

Sol üst baldırında sorun yaşadığını belirten Onuachu, 5. dakikada kendisini yere bıraktı. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen mücadeleyi sürdüremeyen deneyimli santrfor, 10. dakikada yerini Franculino Dju'ya bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE FORMA GİYEMEYECEK

Trabzonspor a Beşiktaş maçı öncesi Onuachu şoku! 2

Trabzonspor'da yaşanan bu sakatlık, Beşiktaş maçı öncesinde teknik heyetin planlarını da etkiledi. Golcü oyuncunun derbide forma giyemeyecek olması, bordo-mavili ekip için önemli bir eksik olarak öne çıktı.

REİS'TEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Trabzonspor a Beşiktaş maçı öncesi Onuachu şoku! 3

Onuachu'nun sakatlığıyla ilgili daha önce değerlendirmelerde bulunan Thomas Reis, Nijeryalı futbolcunun yaşadığı durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etmişti.

Reis, Onuachu'nun antrenmanlarda çok çalıştığını ve iyi performans sergilediğini belirtirken sakatlıkların bahane olmaması gerektiğini vurgulamıştı. Deneyimli teknik adam, bir oyuncunun yaşadığı sakatlığın başka bir futbolcu için fırsat yaratabileceğini söyleyerek Onuachu'nun en kısa sürede takıma dönmesini umduğunu dile getirmişti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivasspor’da Okan Erdoğan sezonu kapattıSivasspor’da Okan Erdoğan sezonu kapattı
Zidane ile fotoğraf atmıştı! Mbappe ile Arda Güler’in yazışması Avrupa’yı salladıZidane ile fotoğraf atmıştı! Mbappe ile Arda Güler’in yazışması Avrupa’yı salladı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Derbi beşiktaş Paul Onuachu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Olsun be! biz onsuz da maçı alırız.
isabet olmuş
isabet olmuş
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.