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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda hiç kaybetmedi

15.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak bordo-mavililer, teknik direktör Avcı yönetiminde 18 dış saha maçında 10 galibiyet, 8 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı - Trabzonspor, deplasmanda 19 maçta rakiplerine boyun eğmedi

Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup ederek teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanlarda yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesinin ardından geçen sezon 16 dış saha maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon da deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Avcı yönetiminde çıktığı 18 deplasman maçında 10 galibiyet, 8 beraberlik alan Trabzonspor, rakiplerine geçit vermedi.

- 308 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada 309 gündür mağlup olmadı.

Bordo-mavili kulüple 10 Kasım 2020 tarihinde anlaşan deneyimli teknik adam, hiçbir dış saha maçında yenilgi yaşamadı.

- 325 gündür yenilmiyor

Trabzonspor, son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

325 gün önce son dış saha yenilgisini yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra 19 dış saha maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

- Dış sahadaki maçlar

Trabzonspor, geçen sezon 8. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor, Galatasaray, Göztepe ve Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu sezon ise ilk haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, üçüncü haftada GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

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