SPOR

Trabzonspor Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.05.2019 23:21 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Trabzonspor Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetiyle puanını 56'ya yükselten bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 12 puan önünde yer alarak ilk 4 sırayı garantiledi.

Karadeniz ekibi, 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

TARAFTAR SAHAYA GİRİP UĞURCAN İLE ÖZ ÇEKİM YAPTI

Karşılaşmanın 40. dakikasında oyunun durduğu sırada güney kale arkasından bir taraftar sahaya girerek, kaleci Uğurcan Çakır'a sarıldı.

Oyuncuyla öz çekim yapan taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Taraftarlar, sahaya giren genç taraftarın bu eylemine bir süre yoğun tepki gösterdi.

HOSSEINI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da sarı kart gören Hosseini, cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, 4. sarı kartı nedeniyle gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında takımda yer alamayacak.

LUNG DEVAM EDEMEDİ

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi.

Lung'un yerine 38. dakikada Muammer Zülfikar Yıldırım oyuna dahil oldu.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Başkan açıkladı! Dünya devleri onlar için geldiBaşkan açıkladı! Dünya devleri onlar için geldi
Trabzonspor'a Harvardlı yöneticiTrabzonspor'a Harvardlı yönetici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Derbiye damga vurdu! Japon gazeteciden İstiklal Marşı...

Derbiye damga vurdu! Japon gazeteciden İstiklal Marşı...

Derbi sonrası Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Derbi sonrası Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor transferi açıkladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Trabzonsporlu futbolcu trafik kazası geçirdi

Trabzonsporlu futbolcu trafik kazası geçirdi

Barça'dan Abdülkadir'e yanıt

Barça'dan Abdülkadir'e yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünal Karaman: Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Karaman sitem etti! 'Farkında değiller'

Trabzonspor Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

Trabzon Avrupa kapısını açtı

Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı Manchester United ve Lille izlemeye geldi

Başkan açıkladı! Dünya devleri onlar için geldi

Trabzonspor'a Harvardlı yönetici

Trabzonspor'a Harvardlı yönetici

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!

Trabzonspor, Kayseri'yi yenerse Avrupa'yı garantileyecek

Trabzon, Avrupa aşkına

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.