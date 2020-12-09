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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'e ziyaret

TRABZON HABERLERİ  | 09.12.2020 19:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker'e ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüple 3 yıllık reklam anlaşması imzalayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Ağaoğlu, Yıldız Holding'e desteklerinden dolayı, kulüp ve bordo-mavili camia adına teşekkür etti.

Yıldız Holding ile uzun yıllardır devam eden iş birliğinin yeni yaptıkları anlaşmayla 3 yıl daha uzadığını aktaran Ağaoğlu, "Ülkemizin zor dönemlerden geçtiği bu günlerde takdir edersiniz ki kulüplerimiz de ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşıyor. Seyirci hasılatının olmadığı, ürün satışlarının yüzde 50 oranında azaldığı bir ortamda Yıldız Holding’in kulübümüze olan bu desteğini çok önemli bir yerde tuttuğumu vurgulamak isterim. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise Trabzonspor'a ve ülke futboluna olan desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek, "Sayın Ahmet Ağaoğlu’na ziyareti için teşekkür ediyorum. Yıldız Holding olarak sporun çeşitli branşlarına katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bunlardan birisi de Trabzonspor Kulübü. Uzun yıllardır devam eden iş birliğimizi yeni yaptığımız anlaşmayla 3 yıl daha uzattık. Hem Yıldız Holding'e hem de Trabzonspor'a hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.

Ziyaret anısına Ağaoğlu, Ülker ve Taşkın'a isimleri yazılı Trabzonspor forması hediye etti.

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