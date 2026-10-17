Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim 2026 saat 20:00'de Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Takımlar, zorlu bir mücadele için hazırlanıyor. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş, ligdeki konumlarını güçlendirmek istiyor.
Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 13 puanla 5. sırada.
Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 3. sırada.
Trabzonspor, son 5 maçında 3 galibiyet alarak formda olduğunu gösterdi. Beşiktaş ise bu dönemde 4 galibiyetle dikkat çekiyor; bu durum, iki takım arasındaki rekabeti daha da alevlendiriyor.
Trabzonspor kadrosunda Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Melih Kabasakal (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Umut Nayir (Sakat - Kalçasından Sakat), Arseniy Batagov (Sakat - Antrenman Eksikliği), Onuralp Çevikkan (Şüpheli) ve Paul Onuachu (Şüpheli) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda Milot Rashica (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Vaclav Cerny (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Ümit Akdağ (Sakat - Hasta) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ernest Muci. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 1, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 gol attı.
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