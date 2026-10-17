Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Pazartesi 20:00 Beşiktaş

Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim 2026 saat 20:00'de Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Takımlar, zorlu bir mücadele için hazırlanıyor. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş, ligdeki konumlarını güçlendirmek istiyor.

Lig Durumu Trabzonspor 5. Trendyol Süper Lig O 7 G 4 B 1 M 2 P 13 16 Attığı Gol 5 Yediği Gol +11 Averaj Beşiktaş 3. Trendyol Süper Lig O 7 G 5 B 0 M 2 P 15 16 Attığı Gol 8 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Trabzonspor 16 / 5 Beşiktaş 16 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı T Trabzonspor İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 11 – 1 B Beşiktaş Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 4 – 5

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 13 puanla 5. sırada.

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Trabzonspor G G M G M tüm kulvarlar KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi G

Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M Beşiktaş G M G G G tüm kulvarlar TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G

Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M

Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G

Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Trabzonspor, son 5 maçında 3 galibiyet alarak formda olduğunu gösterdi. Beşiktaş ise bu dönemde 4 galibiyetle dikkat çekiyor; bu durum, iki takım arasındaki rekabeti daha da alevlendiriyor.

Eksik Oyuncular Trabzonspor 7 eksik Okay Yokuşlu Ruslan Malinovskyi Melih Kabasakal Umut Nayir Arseniy Batagov Onuralp Çevikkan Paul Onuachu Beşiktaş 3 eksik Milot Rashica Vaclav Cerny Ümit Akdağ

Trabzonspor kadrosunda Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Melih Kabasakal (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Umut Nayir (Sakat - Kalçasından Sakat), Arseniy Batagov (Sakat - Antrenman Eksikliği), Onuralp Çevikkan (Şüpheli) ve Paul Onuachu (Şüpheli) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Milot Rashica (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Vaclav Cerny (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Ümit Akdağ (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Mohamed Salah Trabzonspor 7 Gol 3 Asist Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 2 Asist Franculino Trabzonspor 2 Gol 1 Asist Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 0 Asist Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ernest Muci. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.

İkili Rekabet 1 Trabzonspor 2 Beraberlik 2 Beşiktaş Beşiktaş 1-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 3-3 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Beşiktaş 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Beşiktaş 3-2 Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 1, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 gol attı.