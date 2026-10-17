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Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor ve Beşiktaş, 19 Ekim 2026'da Papara Park'ta Trendyol Süper Lig mücadelesi verecek. Her iki takımın son durumları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Trabzonspor
Pazartesi 20:00
19.10.2026
Beşiktaş
Stadyum: Papara Park Yayın: beIN Sports Hakem: Cihan Aydın

Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim 2026 saat 20:00'de Papara Park'ta Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Takımlar, zorlu bir mücadele için hazırlanıyor. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş, ligdeki konumlarını güçlendirmek istiyor.

Lig Durumu

Trabzonspor

5. Trendyol Süper Lig
O
7
G
4
B
1
M
2
P
13
16
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+11
Averaj

Beşiktaş

3. Trendyol Süper Lig
O
7
G
5
B
0
M
2
P
15
16
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Trabzonspor 16 / 5
Beşiktaş 16 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Trabzonspor İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
11 – 1
Beşiktaş Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
4 – 5

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 13 puanla 5. sırada.

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 15 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Trabzonspor G G M G M

tüm kulvarlar

  • 15.10.2026 KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 01.10.2026 Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 19.09.2026 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 12.09.2026 Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
Beşiktaş G M G G G

tüm kulvarlar

  • 15.10.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.10.2026 Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig G
  • 20.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 3-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
  • 17.09.2026 Beşiktaş 4-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.09.2026 Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Trabzonspor, son 5 maçında 3 galibiyet alarak formda olduğunu gösterdi. Beşiktaş ise bu dönemde 4 galibiyetle dikkat çekiyor; bu durum, iki takım arasındaki rekabeti daha da alevlendiriyor.

Eksik Oyuncular

Trabzonspor

7 eksik
Okay Yokuşlu Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Ruslan Malinovskyi Sakat Diz Sakatlığı
Melih Kabasakal Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Umut Nayir Sakat Kalçasından Sakat
Arseniy Batagov Sakat Antrenman Eksikliği
Onuralp Çevikkan Şüpheli
Paul Onuachu Şüpheli

Beşiktaş

3 eksik
Milot Rashica Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Vaclav Cerny Sakat Kas Sakatlığı
Ümit Akdağ Sakat Hasta

Trabzonspor kadrosunda Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Melih Kabasakal (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Umut Nayir (Sakat - Kalçasından Sakat), Arseniy Batagov (Sakat - Antrenman Eksikliği), Onuralp Çevikkan (Şüpheli) ve Paul Onuachu (Şüpheli) yer almıyor.

Beşiktaş kadrosunda Milot Rashica (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Vaclav Cerny (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Ümit Akdağ (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Mohamed Salah Mohamed Salah Trabzonspor 7 Gol 3 Asist
Ernest Muci Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 2 Asist
Franculino Trabzonspor 2 Gol 1 Asist
Noah Saviolo Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 0 Asist
Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic Beşiktaş 6 Gol 0 Asist
Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist
İlhan Fakılı İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Vaclav Cerny Vaclav Cerny Beşiktaş 2 Gol 1 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ernest Muci. Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü.

İkili Rekabet
1 Trabzonspor
2 Beraberlik
2 Beşiktaş
  • 09.05.2026 Beşiktaş 1-2 Trabzonspor Trendyol Süper Lig
  • 14.12.2025 Trabzonspor 3-3 Beşiktaş Trendyol Süper Lig
  • 15.02.2025 Beşiktaş 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig
  • 15.09.2024 Trabzonspor 1-1 Beşiktaş Trendyol Süper Lig
  • 23.05.2024 Beşiktaş 3-2 Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Trabzonspor 1, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman?

19 Ekim 2026 tarihinde.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Saat 20:00'de.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

beIN Sports kanalında yayınlanacak.

Trabzonspor - Beşiktaş maçında hangi oyuncular eksik?

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Umut Nayir, Arseniy Batagov, Onuralp Çevikkan, Paul Onuachu; Beşiktaş'ta ise Milot Rashica, Vaclav Cerny ve Ümit Akdağ eksik.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ligde kaç puanı var?

Trabzonspor 13 puanla 5. sırada, Beşiktaş ise 15 puanla 3. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş
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