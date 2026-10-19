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Trabzonspor-Beşiktaş derbisine saatler kala merakla bekleniyordu! Dev maçta muhtemel 11'ler belli oldu

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev maçta iki takım da galibiyet serisini sürdürmek isterken eksikler, muhtemel 11’ler ve tarihi rekabetteki çarpıcı istatistikler dikkat çekiyor. Öte yandan karşılaşma öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor-Beşiktaş derbisine saatler kala merakla bekleniyordu! Dev maçta muhtemel 11'ler belli oldu
Cevdet Berker İşleyen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşmayla sona erecek. Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadelede Cihan Aydın görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1’den canlı yayınlanırken VAR koltuğunda İspanyol hakem Raul Martin Gonzalez Frances oturacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 15 puan toplayan Beşiktaş, milli ara sonrasında Kocaelispor ve UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim karşısında elde ettiği galibiyetlerin ardından Trabzon deplasmanında da kazanarak yükselişini sürdürmeyi amaçlıyor.

Ev sahibi Trabzonspor ise 7 haftada aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puana ulaştı. Bordo-mavililer, taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup ederek zirve yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

ORKUN KÖKÇÜ KARARI

Trabzonspor-Beşiktaş derbisine saatler kala merakla bekleniyordu! Dev maçta muhtemel 11 ler belli oldu 1

Beşiktaş'ta en önemli eksiklerden Orkun Kökçü yerine ise oynayacak isim belli oldu. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Italiano derbide Miretti'ye forma şansı verecek.

İtalyan hoca, 23 yaşındaki oyuncu ile Trabzonspor maçı öncesinde özel görüştü ve oyuncusuna güven aşıladı. Italiano, Miretti'ye bu süreçte beklentisini aktararak takımın orta sahada özellikle hücum organizasyonu sorumluluğunun kendisinde olduğunu iletti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor-Beşiktaş derbisine saatler kala merakla bekleniyordu! Dev maçta muhtemel 11 ler belli oldu 2

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, İlhan, Miretti, Olaitan, Trossard, Vlahovic

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Trabzonspor-Beşiktaş derbisine saatler kala merakla bekleniyordu! Dev maçta muhtemel 11 ler belli oldu 3

Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor-Beşiktaş derbisine saatler kala merakla bekleniyordu! Dev maçta muhtemel 11 ler belli oldu 4

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR, REİS İLE 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

BEŞİKTAŞ, MİLLİ ARADAN SONRAKİ 2 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla verilen aradan sonraki 2 maçını kazandı.

Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 ile geçen siyah-beyazlılar, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

Zorlu bir fikstürün içine giren Beşiktaş, önündeki 8 günlük sürede sırasıyla Trabzonspor, Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

VLAHOVIC FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuşmayı bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, dün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Trabzon deplasmanında forma giymesi beklenen Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

144. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları maçla 144. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk müsabaka, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 143 mücadelenin 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 49'undan ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, rakip fileleri 199 kez havalandırırken bordo-mavililer ise 165 gol kaydetti.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisine saatler kala merakla bekleniyordu! Dev maçta muhtemel 11 ler belli oldu 5

BEŞİKTAŞ, 200. GOLÜN PEŞİNDE

Siyah-beyazlı takım, oynanacak müsabakada farklı bir heyecanın da peşinde olacak.

53 yılı aşkın rekabette rakip fileleri 199 kez havalandıran teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ı, bordo-mavili rakibine karşı 200. kez gol sevinci yaşamak için sahada olacak.

TRABZONSPOR, LİGDE GALİBİYETLERİ EŞİTLEMEK İSTİYOR

Süper Lig'de Beşiktaş ile 107. kez kozlarını paylaşacak Trabzonspor, rakibiyle galibiyet sayısını eşitlemek istiyor.

Geride kalan 106 lig mücadelesinde siyah-beyazlıların 39 galibiyeti bulunuyor. Rakibine karşı 38 kez sahadan kazanarak ayrılan bordo-mavili ekip, galip gelerek sayıyı eşitlemeyi hedefliyor.

İki takım arasındaki 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın attığı 151 gole, Trabzonspor 125 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR SAHASINDA ÜSTÜN

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, Trabzon'da 52 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 13 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 10'u Papara Park'ta oynanan 52 karşılaşmada Trabzonspor 75 gol attı, Beşiktaş ise 65 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.

İki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi ise Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanırken maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisine saatler kala merakla bekleniyordu! Dev maçta muhtemel 11 ler belli oldu 6

FARKLI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik sonuçla elde etti.

Beşiktaş, Karadeniz ekibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Bordo-mavililer ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası müsabakasında 4-0'lık sonuçla aldı.

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