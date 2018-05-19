Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

Alvaro Negredo ve devre arasında transfer edilen Vagner Love'dan istediği verimi alamayan, isteyen kulüpler olması halinde iki yıldızı da göndermeyi planlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un gözden çıkardığı Burak Yılmaz için görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavili yönetimin, yıldız golcü için 3.5 milyon Euro istediği öğrenildi. Trabzonspor'a maliyeti yıllık 5 milyon Euro olan Burak için Kartal iki futbolcu teklif etti. (SABAH)
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