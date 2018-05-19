SPOR

Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.05.2018 09:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Burak Yılmaz için 3,5 milyon Euro istediği iddia edildi.

Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

Alvaro Negredo ve devre arasında transfer edilen Vagner Love'dan istediği verimi alamayan, isteyen kulüpler olması halinde iki yıldızı da göndermeyi planlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un gözden çıkardığı Burak Yılmaz için görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavili yönetimin, yıldız golcü için 3.5 milyon Euro istediği öğrenildi. Trabzonspor'a maliyeti yıllık 5 milyon Euro olan Burak için Kartal iki futbolcu teklif etti. (SABAH)

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!
Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdikRıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig burak yılmaz

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Fenerbahçe'de şok istifa

Fenerbahçe'de şok istifa

Menajeri, Beşiktaş'ın Bilal Başacıkoğlu'yla ilgilendiğini doğruladı

Menajeri, Beşiktaş'ın Bilal Başacıkoğlu'yla ilgilendiğini doğruladı

Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

Ozan Blanton Mundialito 2018 Dünya Çocuk Futbol Turnuvası'na seçildi

Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Jan Durica Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik

Rıza Çalımbay: Son maçı iyi şekilde bitirdik

Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!

Burak Yılmaz, alacakları için Trabzonspor'a ihtar çekti!

Trabzonspor'dan 80 milyon TL'lik ödeme

Trabzonspor'dan 80 milyon TL'lik ödeme

Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!

Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.