SPOR

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkan adaylığını açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkan adaylığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda camiamızın bize vermiş olduğu zorlu ve onurlu görevin bilinciyle kulübümüzü ekonomik ve sportif başarı olarak layık olduğu seviyeye taşımak amacıyla olağan genel kurulumuzda başkan adayı olduğumu kamuoyunun bilgisine arz ederim." ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'da gerçekleştirilecek.


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Spor Toto Süper Lig ahmet ağaoğlu Trabzonspor

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