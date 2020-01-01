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  4. Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir iddiası

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir iddiası

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Trabzonspor'un ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Çimşir yönetiminde başlama kararı aldığı iddia edildi.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir iddiası

Teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor'da koltuk, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; bordo mavili ekip, ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor hüseyin cimsir

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