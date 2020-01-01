Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir iddiası

Teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor'da koltuk, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; bordo mavili ekip, ikinci yarı öncesi çalışmalara Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.
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