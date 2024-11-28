Trabzonspor'da seçime günler kala sürpriz! Ertuğrul Doğan'ın listesinde hiç beklenmedik isim... Tüm Türkiye onu tanıyor

Karadeniz ekibi Trabzonspor’da hafta sonu Olağan Genel Kurula gidiyor. Bordo-mavili ekibin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. gerçekleştirilecek seçime mevcut başkan Ertuğrul Doğan tek aday olarak giriyor.
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, seçimlere tek listeyle girecek olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın netleşen listesini açıkladı. Trabzonspor Divan Kurulu, Denetleme, Disiplin ve Sicil Kurulu Başkan adaylarının listelerini de duyurdu.
Mavi liste ile seçimlere girecek olan Ertuğrul Doğan’ın listesinde sürpriz bir isim de yer aldı.
Seçimin gerçekleşmesine kısa bir süre kala Doğan'ın yönetim kurulu listesi de belli oldu. Listede çok sayıda Trabzonlu iş insanı yer alırken, özellikle bir isim dikkat çekti.
Bu isim ise Trabzonspor eski başkan adayı Metin Atasoy’un kızı Gözde Atasoy… Aslen Trabzon’un Yomra ilçesinden olan Gözde Atasoy, Türk televizyonlarının yakından tanıdığı bir isim.
Türkiye’de CNN Türk ve Kanal D Ana Haber Bültenlerini sunan Gözde Atasoy, bu alanda başarıları ile tanınıyor.
1986 yılında İstanbul’da doğan Gözde Atasoy, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Sonrasında Amerika’da Golden Gate University’de pazarlama alanında yüksek lisansını tamamladı.
Televizyonculuk kariyerine spor spikerini olarak başlayan Atasoy ardından 7 yıl Kanal D Ana Haber Bülteni’ni, 3 yıl da CNNTürk’e hafta içi her gün yayınlanan “Bugün” isimli haber kuşağını hazırlayıp sundu. Şu anda da Bloomberg HT’de İş’te Zirve programını hazırlayıp sunmaktadır.
YÖNETİM KURULU
Ertuğrul Doğan
Zeyyat Kafkas
Ali Haydar Gedikli
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Serkan Kılıç
Nevzat Kaya
Taner Fikret Saral
Coşkun Öztürk
İbrahim Şahinkaya
Derviş Köz
Birhan Emre Yazıcı
Murat İskender
Gözde Atasoy
Semih Hekimoğlu
YÖNETİM KURULU YEDEK ADAY LİSTESİ
Hüseyin Ekşi
Ali Beyazlı
Fatih Solak
İmdat Yılmaz
Serkan Neşat Soylu
Rıfat Çebi
Mustafa Cem Aşık