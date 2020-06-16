Trabzonspor'da Uğurcan Çakır,Sörloth ve Novak'tan açıklama geldi.
Uğurcan Çakır, "Çok mutluyuz, takım olarak çok iyi hazırlandık. Bir pandemi süreci yaşandı. 4 Mayıs'tan bu yana en iyi şekilde çalışıyorduk. Kadıköy'de kazanmak zordu, buna göre çalıştık. Final için sahaya çıktık, emeği geçen herkese teşekkürler." dedi.
Uğurcan Çakır, "Kadıköy'de Fenerbahçe'yi uzun yıllardır yenemiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz.Taraftarımız her şeyi hak ediyor. Bugün adımızı finale yazdırdık ama ligde çok önemli bir mücadele var önümüzde. Taraftarlara armağan olsun bu galibiyet." ifadelerini kullandı.
Sörloth, "Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmeyi seviyorum. Santrforlar için bazen böyledir. Bir süre gol atamazsınız. Ama ben hep çabalıyorum. Harika takım arkadaşlarım var. Bugün Ekuban birçok şans yarattı. Onlara sahip olduğum için çok şanslıyım." dedi.
Filip Novak, "Buraya finale çıkmak için geldik ve başardık. Bu yalnızca bir yarı final maçıydı, finali de kazanırsak çok daha mutlu olabiliriz. Taraftarlar için Fenerbahçe maçı gibi maçların ne kadar önem taşıdığının farkındayız. Bir adım daha kaldı, finali de kazanıp şampiyon olabilirsek onları daha mutlu edebiliriz." açıklamasını yaptı.
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