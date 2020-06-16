SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Sörloth ve Novak'tan açıklama

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Sörloth ve Novak'tan açıklama

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 23:11 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır,Sörloth ve Novak maç sonu açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır,Sörloth ve Novak'tan açıklama geldi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Uğurcan Çakır, "Çok mutluyuz, takım olarak çok iyi hazırlandık. Bir pandemi süreci yaşandı. 4 Mayıs'tan bu yana en iyi şekilde çalışıyorduk. Kadıköy'de kazanmak zordu, buna göre çalıştık. Final için sahaya çıktık, emeği geçen herkese teşekkürler." dedi.

"UZUN YILLARDIR YENEMİYORDUK"

Uğurcan Çakır, "Kadıköy'de Fenerbahçe'yi uzun yıllardır yenemiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz.Taraftarımız her şeyi hak ediyor. Bugün adımızı finale yazdırdık ama ligde çok önemli bir mücadele var önümüzde. Taraftarlara armağan olsun bu galibiyet." ifadelerini kullandı.

"ONLARA SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Sörloth, "Trabzonspor taraftarlarını mutlu etmeyi seviyorum. Santrforlar için bazen böyledir. Bir süre gol atamazsınız. Ama ben hep çabalıyorum. Harika takım arkadaşlarım var. Bugün Ekuban birçok şans yarattı. Onlara sahip olduğum için çok şanslıyım." dedi.

"BURAYA FİNALE ÇIKMAK İÇİN GELDİK"

Filip Novak, "Buraya finale çıkmak için geldik ve başardık. Bu yalnızca bir yarı final maçıydı, finali de kazanırsak çok daha mutlu olabiliriz. Taraftarlar için Fenerbahçe maçı gibi maçların ne kadar önem taşıdığının farkındayız. Bir adım daha kaldı, finali de kazanıp şampiyon olabilirsek onları daha mutlu edebiliriz." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Trabzonspor finalde!Trabzonspor finalde!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim

Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim

Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...

Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...

Trabzonspor'dan flaş hamle!

Trabzonspor'dan flaş hamle!

F.Bahçeli yıldız çıldırdı! Kırmızı kart gördü...

F.Bahçeli yıldız çıldırdı! Kırmızı kart gördü...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçe bombayı patlatıyor

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kilidi gs açtı zaten aynı skorla ts de devam ettiriyor sıra bjkde ellam :D
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Çimşir: Kazanacak çok kupa var

Kazanacak çok kupa var

Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki

Maç sonu sahada gerginlik yaşandı!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Sörloth ve Novak'tan açıklama

F.Bahçe'yi Uzun zamandır yenemiyorduk

Fenerbahçe, 23 yıl aradan sonra evinde Trabzonspor'a yenildi

23 yıllık hasret sona erdi!

ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3

Trabzonspor finalde!

Trabzonspor'da Guilherme yerine Ndiaye ilk 11'de!

Trabzonpsor ilk 11'de değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.