Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Salah'lı gönderme! Galibiyet sonrası olay paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı Ozan Tufan ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 geçen Trabzonspor, derbi galibiyetini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla kutladı. Bordo-mavililer, rakibinin transfer duyurularında kullandığı videolara gönderme yaparak maçın ardından dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

TRABZONSPOR'DAN BEŞİKTAŞ'A 3 PUAN GÖNDERMESİ

Sahasında aldığı galibiyetle puanını 16'ya yükselten Trabzonspor, 15 puanda kalan Beşiktaş'ı geride bıraktı. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan bordo-mavililer, siyah-beyazlıların transfer videolarında kullandığı konsepte göndermede bulundu.

Trabzonspor'un paylaşımında, “Çıkışınız yapıldı. 3 puan burada kalıyor.” ifadeleri yer aldı. Bu mesajla Beşiktaş'ın transfer duyurularındaki anlatım tarzına atıfta bulunuldu.

BEŞİKTAŞ'IN “OYUN BAŞLASIN” MESAJINA KARŞILIK

Siyah-beyazlıların transfer videolarında kullandığı “Oyun başlasın” mesajına da gönderme yapan Trabzonspor, “Oyun sona erdi” ifadesiyle rakibine karşılık verdi. Bordo-mavililerin derbi zaferinin ardından yaptığı bu paylaşım, iki takım arasındaki rekabeti sosyal medyaya da taşıdı.

OZAN TUFAN İÇİN DE PAYLAŞIM GELDİ

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında takımının ilk golünü atan Ozan Tufan'ı da unutmadı. Bordo-mavili ekip, deneyimli futbolcu için yaptığı paylaşımda, Galatasaray maçının ardından Beşiktaş karşılaşmasında da galibiyeti simgeleyen defter görseline yer verdi.

Ozan Tufan'ın iki maçta da galibiyetle ilişkilendirilen paylaşımlarda öne çıkarılması, Trabzonspor'un derbi sonrası sosyal medya hamlelerinin bir diğer dikkat çeken bölümü oldu.