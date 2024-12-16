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Trabzonspor, Galatasaray maçının devre arasında hakemleri hedef aldı! "Bazı zekalar için..." paylaşımı mücadelenin önüne geçti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 22:02
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karadeniz ekibi, devre arası "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" başlığı altında bir video paylaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor, Galatasaray maçının devre arasında hakemleri hedef aldı! "Bazı zekalar için..." paylaşımı mücadelenin önüne geçti...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-1 sarı - kırmızılıların üstünlüğü ile tamamlanırken, devre arası bordo - mavili kulüpten bir paylaşım geldi.

Bordo-mavililer, mücadelenin hakemi Kadir Sağlam’a tepki gösterdi.

"BAZI 'ZEKALAR' İÇİN..."

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Trabzonspor "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" başlığı altında sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İşte Trabzonspor’un paylaşımı:

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:00 74'
Galatasaray Galatasaray
3 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor galatasaray
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