Trabzonspor, Galatasaray maçının devre arasında hakemleri hedef aldı! "Bazı zekalar için..." paylaşımı mücadelenin önüne geçti...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-1 sarı - kırmızılıların üstünlüğü ile tamamlanırken, devre arası bordo - mavili kulüpten bir paylaşım geldi.
Bordo-mavililer, mücadelenin hakemi Kadir Sağlam’a tepki gösterdi.
Trabzonspor "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" başlığı altında sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
İşte Trabzonspor’un paylaşımı:
Bazı 'zekalar' için:— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 16, 2024
Sarı kart nedir, neye verilir? pic.twitter.com/142mpJsOIz
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