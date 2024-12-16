Trabzonspor, Galatasaray maçının devre arasında hakemleri hedef aldı! "Bazı zekalar için..." paylaşımı mücadelenin önüne geçti...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-1 sarı - kırmızılıların üstünlüğü ile tamamlanırken, devre arası bordo - mavili kulüpten bir paylaşım geldi.

Bordo-mavililer, mücadelenin hakemi Kadir Sağlam’a tepki gösterdi.

"BAZI 'ZEKALAR' İÇİN..."

Trabzonspor "Bazı 'zekalar' için: Sarı kart nedir, neye verilir?" başlığı altında sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İşte Trabzonspor’un paylaşımı: