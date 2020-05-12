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Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.05.2020 18:06 | Son Güncelleme

Trabzonspor, yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı.

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

Trabzonspor, "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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