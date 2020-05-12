Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

Trabzonspor, "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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