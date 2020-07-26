SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan son 9 sezonun en iyi derecesi

Trabzonspor'dan son 9 sezonun en iyi derecesi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.07.2020 11:49 | Son Güncelleme

Süper Lig 2019-2020 sezonunun son haftasında HES Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenip, ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, son 9 yılın en başarılı performansına ulaştı.

Trabzonspor'dan son 9 sezonun en iyi derecesi

Süper Lig'de bu sezon 34 karşılaşmada 18 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 65 puan toplayan bordo-mavililer, son 9 sezondaki en yüksek puanı toplayıp, en iyi sıralamayı elde etti.

Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en başarılı yılını geride bıraktı.

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55, geçen sezon da 63 puanla ligi tamamlamıştı.

SIRALAMADA SON 9 SEZONUN EN İYİSİ

Trabzonspor, ligi ikinci sırada bitirerek son 9 sezondaki en iyi derecesini elde etti. Karadeniz ekibi, 2011-2012 sezonunda 3, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 5, 2018-2019 sezonunda 4. sırada ligi bitirmişti.

DIŞ SAHADA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Trabzonspor, iç sahada 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplarken, deplasmanda 17 maçta ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 33 puan elde etti.

Dış sahada ligin en fazla puan toplayan takımı olan Karadeniz ekibi, Hes Kablo Kayserispor galibiyetiyle iç sahadaki puanlarını da aşmış oldu.

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013 sezonunda 15, 2013-2014 sezonunda 19, 2014-2015 sezonunda 18, 2015-2016 sezonunda 13, 2016-2017 sezonunda 28, 2017-2018 sezonunda 26, geçen sezon da 25 deplasman puanıyla ligi tamamlamıştı.

Karadeniz ekibi, bu sezon üst üste 12 deplasman maçını mağlubiyetsiz tamamlayarak 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi serisini yakalamıştı.

3 ÇALIŞTIRICI GÖREV YAPTI

Trabzonspor'da bu sezon 3 çalıştırıcı görev yaptı. Sezona teknik direktör Ünal Karaman ile başlayan bordo-mavili takım, ilk yarıyı 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan toplayıp, 3. sırada tamamladı.

Karadeniz ekibi, devre arasında takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde de 16 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 62 puanla 2. sırada yer aldı.

Hes Kablo Kayserispor ile ligin son haftasındaki karşılaşmaya İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile çıkan Karadeniz ekibi, bu maçtan da galibiyetle ayrıldı.

PANDEMİ SÜRECİ YARAMADI

Trabzonspor, Kovid 19 salgınından sonra özellikle yaşanılan sakatlıkların da etkisiyle önemli puan kayıpları yaşayarak şampiyonluğu kaybetti.

Ligin 25. haftasını 52 puanla Medipol Başakşehir'in averajla önünde lider kapatan Karadeniz ekibi, salgın sürecinde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan toplayarak şampiyonluk hedefine ulaşamadı.

İlk 25 hafta sonunda topladığı 52 puanla 2.08 puan ortalamasıyla maçlarını tamamlayan bordo-mavili takım, pandemi sürecinde 1.5 ortalamada kaldı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA 30 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçlarda 30 puan bıraktı. Bordo-mavililer, ligde maç içerisinde üstünlük sağladığı mücadelelerin 13'ünde 3 puana ulaşamazken, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a (her 2 maçta da) 2-1, İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

35 SEZON SONRA ÜÇ BÜYÜKLER KARŞISINDA YENİLGİ YAŞAMADI

Trabzonspor, ligde 35 sezon aradan sonra üç büyükler karşısında yenilgi yüzü görmedi. Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Beşiktaş'ı sahasında 3-1, Galatasaray'ı 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmiş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0, deplasmanda Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bordo-mavili takım, bu sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-1, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Trabzon'da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

LİGİN EN FAZLA GOL ATAN EKİBİ

Trabzonspor, bu sezon özellikle hücum hattında dikkati çekti. Karadeniz ekibi, ligi 74 golle tamamlayarak en fazla gol atan takım olarak bitirdi. En golcü oyuncu da 24 golle gol krallığı ünvanı elde eden Norveçli oyuncu Alexander Sörloth oldu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Beşiktaş, şampiyonlar ligi biletini kaptı!

Beşiktaş, şampiyonlar ligi biletini kaptı!

Gökhan Gönül ayrılacak mı? Sergen Yalçın açıkladı!

Gökhan Gönül ayrılacak mı? Sergen Yalçın açıkladı!

F.Bahçe sezonu galibiyetle kapattı!

F.Bahçe sezonu galibiyetle kapattı!

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Yıldız futbolcunun eski sevgilisi, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Nwakaeme kadroda yer almadı!

Nwakaeme kadroda yer almadı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan son 9 sezonun en iyi derecesi

Son 9 sezonun en iyi derecesi

Alexander Sörloth eski takımını pişman etti

Sörloth eski takımını pişman etti

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!

Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması!

Kayserispor - Trabzonspor maçının ardından olay! Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdüler!

Trabzonspor maçının ardından olay! Cüneyt Çakır'ın üzerine yürüdüler!

Sörloth attığı goller arasında en beğendiği golünü açıkladı

Sörloth en beğendiği golünü açıkladı

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu

Alexander Sörloth gol kralı oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.