YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Larsen ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Larsen ile anlaşma sağladı

17.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Larsen ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, Danimarkalı oyuncu Larsen ile anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, geçen sezon İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Danimarka Milli Takımı oyuncusu Jens Stryger Larsen ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya göre futbolcuya, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025'de sezon başına 1 milyon 200 bin avro garanti ücret, 153 bin avro da imza ücreti ödeneceği kaydedildi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karne alacağı gün toprağa verildiKarne alacağı gün toprağa verildi
Ankara Valiliğinden YKS tedbirleriAnkara Valiliğinden YKS tedbirleri
FETÖ'den yargılanan eski Ege Ordu Komutanı emir subayı beraat ettiFETÖ'den yargılanan eski Ege Ordu Komutanı emir subayı beraat etti
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
02:41
Sabah
04:42
Öğle
12:27
İkindi
16:27
Akşam
20:03
Yatsı
21:54

Trabzon Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Sebat Eczanesi
Akcaabat
Yıldız Eczanesi
Akcaabat
Kübra Eczanesi
Arsin
Başkan Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Sağlık Eczanesi
Caykara
Anadolu Eczanesi
Macka
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.