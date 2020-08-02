Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edecek

Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda teknik direktörlük görevi için A Takım Antrenörü Eddie Newton ile yola devam edecekleri açıkladı.
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörülük görevini devralan A Takım Antrenörü Eddie Newton, yeni sezonda da takımın başında olacak.
Konu hakkında bordo-mavili kulüpten, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" açıklaması gelirken, 48 yaşındaki çalıştırıcı, Çimşir'in ardından takımın başında iki maçta görev almıştı.
(İHA)
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