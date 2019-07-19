Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, geride kalan sezonda Altınordu'da forma giyen kaleci Erce Kardeşler'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Altınordu AŞ'nin profesyonel futbolcusu Erce Kardeşler'in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

