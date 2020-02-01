Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası kavga çıktı

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası iki takım futbolcuları kavga etti.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, 45. saniyede 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi Sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
İki takım futbolcuları önce saha ortasında daha sonra ise soyunma odasına giderken birbirine girdi. Teknik heyetler ve bazı futbolcular gerginlik sırasında araya girerek olayların yatışmasını sağladı.
(Görüntü yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'tan alınmıştır.)
Bu arada gerginlik sırasında stat hoparlörlerinden Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısı çalındı. Bu şarkının hemen ardından kolbastının çalmasıyla Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
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