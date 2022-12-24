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Trabzonspor - Fenerbahçe maçına damga vuran tesadüf! Süper Lig'de 44 yıl sonra bir ilk!

24.12.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, bordo - mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol; 61. dakikada Maxi Gomez'in ayağından gelirken, Spor Toto Süper Lig'de 44 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. İşte detaylar...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına damga vuran tesadüf! Süper Lig'de 44 yıl sonra bir ilk!

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. İzleyenleri büyük bir heyecana sürükleyen karşılaşma, Medical Park Stadyumu'nda oynandı. Mücadele seviyesinin yüksek olduğu müsabakada kazanan taraf, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golü 61. dakikada Maxi Gomez kaydetti.

TAM 44 YIL SONRA BİR İLK

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Trabzonspor; iki maç aradan sonra kazanırken, Spor Toto Süper Lig'de 44 yıl aradan sonra büyük bir tesadüf yaşandı.

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Opta verilerine göre Maxi Gomez, Süper Lig tarihinde Ahmet Ceyhan'ın (Mayıs 1978) ardından Fenerbahçe'ye 61'inci dakikada gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu.


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