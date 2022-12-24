Trabzonspor - Fenerbahçe maçına damga vuran tesadüf! Süper Lig'de 44 yıl sonra bir ilk!

Spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. İzleyenleri büyük bir heyecana sürükleyen karşılaşma, Medical Park Stadyumu'nda oynandı. Mücadele seviyesinin yüksek olduğu müsabakada kazanan taraf, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golü 61. dakikada Maxi Gomez kaydetti.

TAM 44 YIL SONRA BİR İLK

Trabzonspor; iki maç aradan sonra kazanırken, Spor Toto Süper Lig'de 44 yıl aradan sonra büyük bir tesadüf yaşandı.

Opta verilerine göre Maxi Gomez, Süper Lig tarihinde Ahmet Ceyhan'ın (Mayıs 1978) ardından Fenerbahçe'ye 61'inci dakikada gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu.



