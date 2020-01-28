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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

TRABZON HABERLERİ  | 28.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapacak.

Öte yandan, önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki karar bu maçta da uygulanarak, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.

Bu arada toplantıda, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında 2019-2020 sezonu içerisinde Fenerbahçe Passolig kartı olup bu kartı iptal ederek Trabzonspor veya Türkiye Futbol Federasyonu kartına çeviren seyircilerin durumu da görüşüldü.

Bu kişilerin Trabzonspor Kulübü tarafından tespit edilerek, güvenlik sebebiyle söz konusu müsabakada bilet yükleme işlemlerinin iptal edilmesi ve bilet yüklemesi yapılan kart sahiplerine ücretlerinin iade edilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 22. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor ve 24. haftada oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçlarında uygulanacak güvenlik tedbirleri de görüşülerek karara bağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol SÜPERLİG Trabzon Trabzonspor Vali İsmail Ustaoğlu

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