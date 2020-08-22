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Trabzonspor, Flavio transferini KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia kulübünden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Flavio transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Brezilya ekiplerinden Bahia'nın başarılı oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'yı 4 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüp tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000 Euro ödenecektir.
Ayrıca, Bahia kulübüne; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

YILLIK 750 BİN EURO

Trabzonspor, Flavio Medeiros'a 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için 750 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Ayrıca menajerlik bedeli olarak da futbolcu ile olan sözleşme süresince, oyuncuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u verilecek.

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