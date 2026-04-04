Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'de bir maç eksiği ve 64 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ile 60 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Berksan Duran ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip 28'inci hafta müsabakasının VAR ve AVAR'ını da belirledi.

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.