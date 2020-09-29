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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON HABERLERİ  | 29.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, Yeni Malatyaspor maçında kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak, sağ üst adalesinde zorlanma olan kaleci Uğurcan Çakır, hasta olan yeni transfer Diabete ve ameliyat edilen Trondsen katılmazken, Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Sezon başında Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Pereira ile ilk hafta Beşiktaş müsabakasında sakatlanan Ekuban, tedavilerinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmada yer aldı.

Bordo-mavili futbolcular, idmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Trabzonspor, yarın gerçekleştirilecek antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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