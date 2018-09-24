Trabzonspor geçen sezonun gerisinde kaldı

2018-19 sezonuna Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan, daha sonra Demir Grup Sivasspor’u yenip, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı Sahasında Galatasaray'ı mağlup eden bordo-mavililer son iki haftada ise önce Aytemiz Alanyaspor, ardından da Göztepe’ye mağlup oldu. Geride kalan 6 haftalık bölümde 7 puan toplayabilen ve 12’nci sırada yer alan Trabzonspor, aynı periyotta 8 puan topladığı 2017-18 sezonundan daha kötü performans sergiledi.
AZ ATTI, AZ YEDİ
Bordo-mavililer, 2017-18 sezonuna göre daha az gol attı ancak kalesinde daha az gol gördü. 2017-18 sezonunun ilk 6 haftalık bölümünde 14 gol atan ve 13 kez rakiplerine gol izni veren Trabzonspor, 2018-19 sezonunda söz konusu periyotta ise 10 gol attı, kalesinde 8 gol gördü. Söz konusu sezonlar karşılaştırıldığında gol yollarında daha etkisiz kalan bordo-mavililer, savunma da ise daha etkili bir performans sergiledi.
ROTASYON İŞE YARAMADI
Bu arada ligin 5’inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Göztepe karşılaşmasına ilk 11’de 3 değişiklikle çıkarak, Hugo Rodallega, Olcay Şahan ve Anthony Nwakaeme’yi yedek kulübesinde oturtan Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, geriye düştükleri maçtan puan çıkartmak için yedek kulübesine çektiği bu 3 oyuncuyu kurtarıcı olarak sahaya sürdü. Bordo-mavililerde Göztepe maçında Rodallega 46, Nwakaeme 74 ve Olcay 83’üncü dakikada oyuna girdi.
Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti
Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!
''Fenerbahçe maçında oynayamam''
Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!
Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
Yıldız futbolcu karısını aldatırken yakalandı!
Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir
Trabzon'u Onur ve Burak yaktı!
Talisca şova devam ediyor!
Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Okuyucu Yorumları 0 yorum