SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

Trabzonspor - Hearts Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde güçlü bir form yakalamışken, Hearts ise son dönemde zorluklar yaşıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Trabzonspor - Hearts Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Konferans Ligi
Trabzonspor
Perşembe 19:45
22.10.2026
Hearts
Stadyum: Papara Park Yayın: TRT 1 Hakem: Lawrence Visser

Trabzonspor ile Hearts, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Papara Park'ta UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Trabzonspor, son dönemdeki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Hearts ise zorlu bir süreçten geçiyor.

Lig Durumu

Trabzonspor

4. Trendyol Süper Lig
O
8
G
5
B
1
M
2
P
16
18
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+13
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Trabzonspor 18 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Trabzonspor İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
13 – 1

Trabzonspor (UEFA Konferans Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 16 puanla 4. sırada.

Hearts (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 beraberlik alırken 3 gol atıp 3 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 11 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Trabzonspor G G G M G

tüm kulvarlar

  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G
  • 15.10.2026 KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi G
  • 10.10.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 01.10.2026 Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 19.09.2026 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
Hearts

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Celtic 7-1 Hearts İskoçya Premier Ligi M
  • 15.10.2026 Hearts 1-1 FC Nordsjaelland UEFA Konferans Ligi B
  • 10.10.2026 Hearts 5-0 St Mirren İskoçya Premier Ligi G
  • 19.09.2026 Kilmarnock 1-1 Hearts İskoçya Premier Ligi B
  • 15.09.2026 Falkirk 2-1 Hearts İskoçya Premier Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Trabzonspor'un son 3 maçında elde ettiği 3 galibiyet, takımın üzerindeki olumlu atmosferi ortaya koyuyor. Ayrıca, toplamda 14 gol atıp sadece 1 gol yedikleri bu süreç, hücum ve savunma dengesini sağladıklarını gösteriyor.

Eksik Oyuncular

Trabzonspor

11 eksik
Ali Habeşoğlu Yok Statü Gereği
Cihan Çanak Yok Statü Gereği
Ruslan Malinovskyi Sakat Diz Sakatlığı
Metehan Mimaroğlu Yok Statü Gereği
Umut Nayir Yok Statü Gereği
Okay Yokuşlu Yok Statü Gereği
Arseniy Batagov Sakat Adale Problemi
Onuralp Çevikkan Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Paul Onuachu Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Mustafa Eskihellaç Şüpheli
Stefan Savic Şüpheli

Hearts

12 eksik
Finlay Pollock Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Tom Renaud Sakat Ayak Bileğinden Sakat
Craig Halkett Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Blair Spittal Sakat Kaval Kemiğinden Sakat
Eduardo Ageu Sakat
Yan Dhanda Şüpheli
Leart Kabashi Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Amadou Ba-Sy Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kieran Wright Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Elton Kabangu Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Stuart Findlay Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Oisin McEntee Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Trabzonspor kadrosunda Ali Habeşoğlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Yok - Statü Gereği), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Onuralp Çevikkan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Paul Onuachu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Mustafa Eskihellaç (Şüpheli) ve Stefan Savic (Şüpheli) yer almıyor.

Hearts kadrosunda Finlay Pollock (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat), Eduardo Ageu (Sakat), Yan Dhanda (Şüpheli), Leart Kabashi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Amadou Ba-Sy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kieran Wright (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Elton Kabangu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Stuart Findlay (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Oisin McEntee (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Mohamed Salah Mohamed Salah Trabzonspor 8 Gol 3 Asist
Franculino Trabzonspor 2 Gol 2 Asist
Ernest Muci Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 2 Asist
Noah Saviolo Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 0 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Franculino.

Sıkça Sorulan Sorular
Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman?

22 Ekim 2026

Trabzonspor - Hearts maçı saat kaçta?

19:45

Trabzonspor - Hearts maçı hangi kanalda?

TRT 1

Trabzonspor - Hearts maçında hangi oyuncular eksik?

Ali Habeşoğlu, Cihan Çanak, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Onuralp Çevikkan, Paul Onuachu, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Finlay Pollock, Tom Renaud, Craig Halkett, Blair Spittal, Eduardo Ageu, Yan Dhanda, Leart Kabashi, Amadou Ba-Sy, Kieran Wright, Elton Kabangu, Stuart Findlay.

Trabzonspor ve Hearts'ın ligde kaç puanı var?

Trabzonspor'un 16 puanı, Hearts'ın ise bilgisi bulunmamaktadır.

Canlı anlatım

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Can Uzun transferi rekor bedelle bitiyor! 60 milyon EuroCan Uzun transferi rekor bedelle bitiyor! 60 milyon Euro
A Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın teknik ekibi belli olduA Milli Takım’da Sergen Yalçın’ın teknik ekibi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.