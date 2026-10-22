Trabzonspor - Hearts Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Perşembe 19:45 Hearts

Trabzonspor ile Hearts, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Papara Park'ta UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Trabzonspor, son dönemdeki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Hearts ise zorlu bir süreçten geçiyor.

Lig Durumu Trabzonspor 4. Trendyol Süper Lig O 8 G 5 B 1 M 2 P 16 18 Attığı Gol 5 Yediği Gol +13 Averaj Gol Durumu (Toplam) Trabzonspor 18 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı T Trabzonspor İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 13 – 1

Trabzonspor (UEFA Konferans Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 16 puanla 4. sırada.

Hearts (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 beraberlik alırken 3 gol atıp 3 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 11 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Trabzonspor G G G M G tüm kulvarlar Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

KuPS 2-4 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi G

Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig G Hearts tüm kulvarlar Celtic 7-1 Hearts İskoçya Premier Ligi M

Hearts 1-1 FC Nordsjaelland UEFA Konferans Ligi B

Hearts 5-0 St Mirren İskoçya Premier Ligi G

Kilmarnock 1-1 Hearts İskoçya Premier Ligi B

Falkirk 2-1 Hearts İskoçya Premier Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Trabzonspor'un son 3 maçında elde ettiği 3 galibiyet, takımın üzerindeki olumlu atmosferi ortaya koyuyor. Ayrıca, toplamda 14 gol atıp sadece 1 gol yedikleri bu süreç, hücum ve savunma dengesini sağladıklarını gösteriyor.

Eksik Oyuncular Trabzonspor 11 eksik Ali Habeşoğlu Cihan Çanak Ruslan Malinovskyi Metehan Mimaroğlu Umut Nayir Okay Yokuşlu Arseniy Batagov Onuralp Çevikkan Paul Onuachu Mustafa Eskihellaç Stefan Savic Hearts 12 eksik Finlay Pollock Tom Renaud Craig Halkett Blair Spittal Eduardo Ageu Yan Dhanda Leart Kabashi Amadou Ba-Sy Kieran Wright Elton Kabangu Stuart Findlay Oisin McEntee

Trabzonspor kadrosunda Ali Habeşoğlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Yok - Statü Gereği), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Onuralp Çevikkan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Paul Onuachu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Mustafa Eskihellaç (Şüpheli) ve Stefan Savic (Şüpheli) yer almıyor.

Hearts kadrosunda Finlay Pollock (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat), Eduardo Ageu (Sakat), Yan Dhanda (Şüpheli), Leart Kabashi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Amadou Ba-Sy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kieran Wright (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Elton Kabangu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Stuart Findlay (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Oisin McEntee (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Mohamed Salah Trabzonspor 8 Gol 3 Asist Franculino Trabzonspor 2 Gol 2 Asist Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 2 Asist Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 0 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Franculino.

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