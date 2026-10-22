Trabzonspor - Hearts Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trabzonspor ile Hearts, 22 Ekim 2026 saat 19:45'te Papara Park'ta UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Trabzonspor, son dönemdeki etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Hearts ise zorlu bir süreçten geçiyor.
Trabzonspor (UEFA Konferans Ligi) son 1 maçta 1 galibiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 16 puanla 4. sırada.
Hearts (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 2 beraberlik alırken 3 gol atıp 3 gol yedi. (İskoçya Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 11 gol yedi.
Trabzonspor'un son 3 maçında elde ettiği 3 galibiyet, takımın üzerindeki olumlu atmosferi ortaya koyuyor. Ayrıca, toplamda 14 gol atıp sadece 1 gol yedikleri bu süreç, hücum ve savunma dengesini sağladıklarını gösteriyor.
Trabzonspor kadrosunda Ali Habeşoğlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Yok - Statü Gereği), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği), Arseniy Batagov (Sakat - Adale Problemi), Onuralp Çevikkan (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Paul Onuachu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Mustafa Eskihellaç (Şüpheli) ve Stefan Savic (Şüpheli) yer almıyor.
Hearts kadrosunda Finlay Pollock (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Tom Renaud (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Craig Halkett (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Blair Spittal (Sakat - Kaval Kemiğinden Sakat), Eduardo Ageu (Sakat), Yan Dhanda (Şüpheli), Leart Kabashi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Amadou Ba-Sy (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Kieran Wright (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Elton Kabangu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Stuart Findlay (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Oisin McEntee (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Franculino.
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