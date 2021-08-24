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Trabzonspor, Hollandalı stoper Stefano ile anlaştı

24.08.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili kulüp, 1 yıllık kiralık anlaşma sağlanan futbolcuya 1 milyon 175 bin avro garanti ücret ödeyecek

Trabzonspor Kulübü, Hollandalı stoper Stefano Wilfred Denswil'i 1 yıllığına kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan iki ayrı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in, 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Bologna Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Stefano ile de 1 yıllık anlaşma sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşmaya göre oyuncuya, 2021/2022 futbol sezonu için 1 milyon 175 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

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