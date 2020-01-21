Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre;
2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,
2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur" denildi.
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