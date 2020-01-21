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  4. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,
2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur" denildi.

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