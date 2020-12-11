Trabzonspor kafilesi Kayseri’de

Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor Kayseri’ye geldi.

Süper Lig’in 12.haftasında Kadir Has Stadı’nda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri’ye geldi.

Son 4 maçında 2 galibiyet 2 beraberlik alan Trabzonspor, 12 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için özel uçakla Kayseri’ye geldi. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip kafilesinde 22 futbolcu yeraldı. Trabzonspor kafilesinde Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arta Akbulut, Hosseini, Edgar le, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Pereira, Serkan Asan, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ahmet Canbaz, Sefa Kınalı, Abdulkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu, Yusuf Sarı, Diabate, Ekuban ve Benik Afobea yeralırken Muhammet Taha Tepe, Atakan Gündüz, Gaston Campi, Anders Trondsen, Anthony Nwakaeme, Salih Kavrazlı, Stiven Plaza, Djaniny ise Kayseri’ye getirilmedi.



