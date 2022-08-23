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Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kopenhag maçı için taraftarlardan destek istedi

23.08.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Kopenhag maçı için taraftarlardan destek istedi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarlardan destek istedi.

Uğurcan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video aracılığıyla, "Şanlı Trabzonspor taraftarı, Şampiyonlar Ligi'ne son bir adım kaldı. 90 dakika boyunca seninle hem hücum hem savunma yapacağız. Unutma, tek bir an bile susma. Haydi fırtına." ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.

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