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Trabzonspor-Kızılyıldız

15.09.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Kızılyıldız

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor ile Sırbıstan temsilcisi Kızılyıldız arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Smic, Bukari, Pesic

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız futbol

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