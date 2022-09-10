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Trabzonspor-Kızılyıldız maçının biletleri satışa çıktı

10.09.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Kızılyıldız maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül Perşembe günü Kızılyıldız'ı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisiyle Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin saat 11.00 itibarıyla satışa sunulduğu belirtildi.

Maçın biletlerinin VIP Platinum 1250, VIP Gold 1000, VIP Silver 750, batı tribün 350, doğu tribün için ise 250 liradan satışa çıkarıldığı, fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği kaydedildi.

Karşılaşmanın misafir tribün biletlerinin de deplasman takımı olan Kızılyıldız'a ayrıldığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi maç bileti

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