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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

15.10.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, kulübün kadın futbol takımını ziyaret ettiği bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Başkan Ağaoğlu, beraberinde Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Kadir Özcan Futbol Akademisi'nde kadın futbol takımı ile bir araya geldi.

Ağaoğlu, Gençlik Geliştirme Koordinatörü Hamit Cihan'dan kadın futbol takımı ve genel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Teknik heyet ve sporculara başarılar dileyen Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzonspor gibi büyük bir camiayı temsil edeceksiniz. Bu, büyük bir sorumluluk gerektiriyor. En büyük önceliğimiz iyi bir insan olabilmek. Sizin de hem karakteriniz hem de başarınızla bu yükü en iyi şekilde taşıyacağınıza inanıyorum. Bu kulübe yeteneklerinizle gelip, yeteneğinizi karakteriniz ve başarınızla süsleyeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum."

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