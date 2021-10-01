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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımlar camialarıyla başarıya ulaşır"

01.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımlar camialarıyla başarıya ulaşır"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımların camialarıyla başarıya ulaştıklarını söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve beraberindekiler, başkan Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da olan Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yapısında değişiklik yapılması için başlattığı çalışmaya değindi.

Ağaoğlu, "MHK yapısı ve hakemlik müessesinin günün ihtiyaçlarına cevap vermesi için başlattığımız çalışmaları 3-4 haftaya nihayete erdireceğiz. Ardından bunu TFF ile paylaşmak ve genel kurullarda ciddi bir değişikliğe giderek ülke gündeminden bu konunun ilelebet kaldırılması için çalışmaları yoğunlaştırdık. Bütün kulüp başkanları bu konuda ortak görüş ifade ettiler." dedi.

Trabzonspor taraftarlarının Fenerbahçe maçı öncesinde aldığı "Tribünlerde tek ses olma" kararını da değerlendiren Ağaoğlu, "Olması gereken bir şeydi. Sezon sonu bir başarı hedefliyorsak, taraftarımız topyekun olarak takımın yanında, takımın arkasında 12'nci adam ve itici güç olarak yer almalı. Takımlar camialarıyla başarıya ulaşır. Bu zorlu süreçte, en fazla eksikliğini hissettiğimiz taraftar desteğiydi." diye konuştu.

Ağaoğlu, yaklaşık 6 bin taraftarın karşısında maç oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Alınan bu karar Fenerbahçe maçıyla da sınırlı olmamalı. Ne zaman kaybedersiniz? Gol yediğiniz zaman maçı kaybetmezsiniz. Mücadeleyi bıraktığınız zaman kaybedersiniz. Puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Mücadeleyi, umudunuzu, inancınızı kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybedersiniz. Bugün ligde 20 takım var. 38 maç oynanıyor. 114 puan alan takım var mı? Geçen sene 84 puan yakalayan takım şampiyon oldu. Demek ki maç da kazanacaksın, maç da kaybedeceksin. Ancak mücadele edeceksin. Ne zaman ki mücadele bırakılır, ne zaman ki inancını kaybedersin, umudunu kaybedersin, o zaman savaşı da kaybedersin."

Ziyarette, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu da hazır bulundu.

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