Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ağaoğlu, beraberindeki Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas ile Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başkan Ağaoğlu, Vali Ustaoğlu'na minyatür şampiyonluk kupası ve şampiyonluk forması takdim etti.

Ağaoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'a da ziyaret gerçekleştirdi.

