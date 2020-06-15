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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şehit ailesini ziyaret etti

TRABZON HABERLERİ  | 15.06.2020 18:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şehit ailesini ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Şah Operasyonu'nda şehit olan astsubay başçavuş Halit Avcı'nın ailesine ziyarette bulundu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy'de bulunan şehit Halit Avcı'nın babası Mustafa ve annesi Fatma Avcı'yı ziyaret eden Ahmet Ağaoğlu aile ile bir süre görüştü.

Şehit Halit Avcı'nın adının yazılı olduğu formayı aileye hediye eden Ağaoğlu, "Eğer ki bu sene şampiyon olursak buna sadece bizler değil, Trabzonspor uğruna hayatını kaybedenler ve Halit kardeşimiz gibi kalbinin en güzel yerinde bordo-mavili sevdayı taşıyan şehitlerimiz de sevinecek. İnşallah mutlu sona ulaşırız. Sizden ricam bu formayı 27 Temmuz gecesi giyin. Çok daha anlamlı olur." ifadelerini kullandı.

Anne Fatma Avcı ise oğlunun Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istediğini aktararak, "Oğlum Trabzonspor’un şampiyonluğunu çok istiyordu. Keşke o da bu sene takımı izleyebilseydi. Oğlum için her gün Trabzonspor maçlarını takip ediyorum. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Hem beni hem de oğlumu çok sevindirirsiniz." şeklinde görüş belirtti.

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