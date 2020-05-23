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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

TRABZON HABERLERİ  | 23.05.2020 11:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, mesajında, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın farklı bir ruh hali içinde karşılandığını belirtti.

Bayram ziyaretlerinin olmadığı, aile büyüklerinin çocuklar ve gençlerle bir araya gelemediği, gelse dahi herkesin yüreğini titreten sıcak kucaklaşmaların yaşanamadığı farklı bir Ramazan Bayramı'nın kutlanacağını vurgulayan Ağaoğlu, "Biz de Trabzonspor Kulübü olarak bu ramazanda, tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz geleneksel bayramlaşma töreninden mahrum kalacağız. Ancak her şeye rağmen bu bayram da gönüllerimiz bir olacak." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, camialarının, ülkenin ve de İslam aleminin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ederek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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