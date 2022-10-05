YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, tedavi altına alındı

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, tedavi altına alındı

05.10.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, tedavi altına alındı

Kalp rahatsızlığı geçiren Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız sayın Ali Sürmen, bugün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyi olup müşahede altında tutulan Ali Sürmen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da 301 kişilik ekip ve 76 araçla arama kurtarma tatbikatı yapıldıTrabzon'da 301 kişilik ekip ve 76 araçla arama kurtarma tatbikatı yapıldı
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdüTrabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü
Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldüTekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Trabzon geçmiş olsun mesajı

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
04:50
Sabah
06:15
Öğle
12:15
İkindi
15:29
Akşam
18:05
Yatsı
19:24
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.