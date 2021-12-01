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Trabzonspor Kulübü, taraftarlarını takımlarını desteklemeye davet etti

01.12.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü, taraftarlarını takımlarını desteklemeye davet etti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor Kulübü, taraftarları takımlarını desteklemeye davet etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, zaman zaman kemençenin de eşlik ettiği taraftar coşkusuna ait görüntülerin yer aldığı video paylaşıldı.

Videoda, teknik direktör Abdullah Avcı taraftarlara şöyle seslendi:

"Bizim bir oyun planımız var. Sadece takım değil, taraftar da bu planın bir parçası. Nasıl horonda aynı anda vurulur ayaklar yere, biz de öyle birlikte savunma yapacağız. Nasıl kalkar aynı anda eller havaya, aynı anda öyle hep birlikte hücum yapacağız. Sahaya çıkıp taraftarlarımızla birlikte oynayacağız. Maçlardan sonra hep birlikte horon oynayacağız. Her maç bu heyecanı birlikte yaşamak için durmayın, gelin hep birlikte horona duralım."

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