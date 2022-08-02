Trabzonspor Kulübünden kurucular ve eski başkana ziyaret

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kuruculardan Nizamettin Algan, Salih Erdem ile eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman'ı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Kulübünün 55. kuruluş yıl dönümü kapsamında, başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin, kuruculardan Nizamettin Algan, Salih Erdem ile eski başkanlardan Ahmet Celal Ataman'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas'ın da ziyarette yer aldığı aktarılarak, Algan, Erdem ve Ataman'a günün anısına şampiyonluk kupası ile forma hediye edildiği kaydedildi.

