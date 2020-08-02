Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Trabzonspor Kulübünün 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kulübün Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve diğer ilgililer, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sürmen, törende yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un şanlı bir tarihe sahip olduğunu belirterek, kulübü kuran, yaşatan ve değer katan başta kurucu başkanları ve üyeleri olmak üzere bugüne kadar emek veren ve alın teri döken tüm değerlere şükranlarını sundu.

Kendilerine emanet edilen Trabzonspor'un çok güzel günler yaşadığını, aynı zamanda da çok zor günler geçirdiğini vurgulayan Sürmen, "Bugün 53. yaşına giren kulübümüz, yeniden ayağa kalkmak için büyük uğraşlar veriyor." dedi.

Sürmen, bunu başarmak için herkese görev düştüğünün altını çizerek, "O yüzden herkesin elini taşın altına koyması ve 'Sadece Trabzonspor' diyerek kulübüne sahip çıkması lazım. Aramızda fikir ayrılıkları olabilir, bunlar doğaldır. Fikirler çarpışsın ama çatışmasın. Kavga bize her zaman zarar verdi. Bunu hep gördük ve yaşadık. Elbette eleştireceğiz ama kulübümüzün yanında olacağız. Yaşasın Trabzonspor." diye konuştu.