Trabzonspor kuvvet depoladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaeq ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin yanı sıra Mert Kurt, Kerem Baykuş ile Fıratcan Üzüm takımdan ayrı salonda çalıştı.
Antrenmanda bordo-mavililer kuvvet çalışması yaparken, dar alan pas çalışması da gerçekleştirildi. Karaman'ın, çalışma sırasında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi. Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam 18.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi
Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Mustafa Cengiz'den F.Bahçe'ye gönderme! 'Çocukların kumbarasındaki paraya göz koyanlar...'
Juventus'lu Merih Demiral'dan samimi açıklamalar
Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi
Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak
Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!
Gana'yı Ekuban yaktı
Trabzon'dan çifte transfer
Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'
Trabzonspor flaş ayrılık
Ahmed Kutucu'dan Ozan Kabak sözleri
Transferden vazgeçtiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum