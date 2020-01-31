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Trabzonspor, Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başladı

TRABZON HABERLERİ  | 31.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor Kulübü, Faslı savunma oyuncusu Manuel Marouan Da Costa Trindade'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, son olarak Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'da forma giyinmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Süper Lig Trabzonspor

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