Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Trabzonspor Kulübü, Brezilya'nın Fluminense takımından Marlon Rodrigues Xavier'i transfer ettiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Xavier'in, 2 milyon avro satın alma opsiyon hakkı bordo-mavili kulübe ait olmak üzere 1 yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak 150 bin avro ödeneceği vurgulanan açıklamada, "Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne kesin transfer/kiralama tutarının yüzde 10'u kadar satış payı ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlandığı, buna göre 2020/2021 futbol sezonu için futbolcuya 480 bin avro garanti ücret ödeneceği, kesin transferin gerçekleşmesi halinde ise 2021/2022 sezonu için 550 bin avro, 2022/2023 sezonu için 600 bin avro, 2023/2024 sezonu için de 650 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

