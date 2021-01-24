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Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı

24.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, 27 Ocak Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bir araya geldi.

İki grup halinde çalışan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından egzersiz ve mobilizasyon gerçekleştirdi. Antrenman, şut, dayanıklılık ve çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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