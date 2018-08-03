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Trabzonspor Seyedmajid Hosseini'yi KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.08.2018 15:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'nin transferi için 600 bin dolar bonservis bedeli ödediğini açıkladı.

Trabzonspor Seyedmajid Hosseini'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini transferini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz ile Esteghlal Kulübü arasında oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin transferi konusunda yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır.

Buna göre oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi karşılığında Esteghlal Kulübüne 400.000.-USD transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca oyuncunun yetiştirme tazminatının en fazla 200.000.-USD'lik tutarı da kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Böylelikle Esteghlal Kulübüne ödenecek toplam bedel en fazla 600.000.-USD olacaktır.

Buna karşılık oyuncu Seyedmajid Hosseini'nin Kulübü Esteghlal ile arasındaki sözleşmenin serbest kalma maddesi kullanılmış olsa idi, kulübümüz, öncelikle 100.000.-USD serbest kalma bedeli ve 240.000.-EURO yetiştirme bedeli olmak üzere yaklaşık 380.000.-USD tutarında bir maliyetle karşılaşacak, oyuncunun geçici lisansı için FIFA'ya başvuracak ve asgari 30 günlük bir sürede oyuncuyu oynatamayacaktı.

Bu süreçleri yaşamak yerine Esteghlal Kulübü ile anlaşarak transferi gerçekleştirmek yoluna gitmemiz dolayısıyla ortaya çıkan 220.000.-USD tutarındaki fazlalık ödemenin, 120.000.-USD'si oyuncu Seyedmajid Hosseini tarafından, 55.000.-USD'lik kısmı menajeri tarafından ve 45.000.-USD'lik kısmı da kulübümüz tarafından karşılanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımla.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Seyedmajid Hosseini Spor Toto Süper Lig

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