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  4. Trabzonspor Taraftar Derneği’nden örnek hareket

Trabzonspor Taraftar Derneği’nden örnek hareket

TRABZON HABERLERİ  | 13.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

Trabzonspor tribünlerinde yıllarca yer alan Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği kapandı.Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklama yapan Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Savaş Yılmaz, Trabzonspor taraftarlarının daha güçlü organize olabilmesi ve diğer taraftar gruplarına örnek olması amacıyla derneği feshettiklerini belirterek, "Değişen ve gelişen bir Trabzon’a paralel olarak yeni bir stat ve yeni bir anlayışla Akyazı’da yeniden bir beyaz sayfa açan Trabzonspor’umuzun da uzun yıllardan beri süregelen tribün kültüründe artık değişmesi gerektiğini düşünerek yıllardan beri bir çoğunun kuruluşuna ön ayak olduğu dernek ve grupların amacı dışına çıkıp Trabzonspor’umuza artık katkıdan çok zarar verildiğini gördüğümden 2005 yılında o dönemin başkanı Atay Aktuğ’un resmi olun telkiniyle grup birkaç sene sonra bir divan toplantısında yapılan bazı konuşmalar sonucu verdiğim bir röportajda kapatacağımı söylediğim ama o zaman divan başkanı olan Nizamettin Algan tarafından çağrılıp; ’hayır kapatamazsın, o dernek bizim diğerlerine örnek gösterdiğimiz dernek’ diyerek kapatılmasını engellediği, yaklaşık 6 yıl önce gördüğüm bazı uygulamalar nedeniyle faaliyetlerini dondurduğumu ilan ettiğim Trabzonspor tribünlerinde de Türkiye’de de birçok ilke imza attığımız, en son flamasını Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun tribünle asıp onla beraber tarih olsun diye bıraktığımız Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği artık Trabzonspor’un tribünlerinde de taraftar yapısında da, yeniliğe, birlik hedefine, şampiyonluk hedefine yeniden güçlü bir şekilde yelken açmış Trabzonspor’un bu döneminde daha çok kenetlenip sevdamızın arkasında itici güç olması gerektiğini her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu gördüğümüzden bu süreçte başka bir örnek olmak hasebiyle geçen hafta itibariyle derneğimizi kapatmış bulunmaktayız" dedi.Hiç kimsenin kendisini Trabzonpor’un üzerinde görmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:"Derdi söylediği gibi Trabzonspor olan, diğer dernek gruplarında bu yönden hareket etmelerini grubunu kendi büyük Trabzonspor üzerinde görmemesi gerektiğinin altını çizerek biz hariç şampiyonluğun 80 ilde kutlandığı, sadece bizim şampiyonluğumuzun 81 ilde kutlandığı kökü Trabzon’da olan, dalları bütün Türkiye ve dünyaya yayılan Trabzonspor’un artık camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde yürümesinin elzem olduğunu görüyor, Trabzonspor camiasına ilan ediyoruz."

Trabzonspor Taraftar Derneği’nden örnek hareket

Trabzonspor tribünlerinde yıllarca yer alan Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği kapandı.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklama yapan Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Savaş Yılmaz, Trabzonspor taraftarlarının daha güçlü organize olabilmesi ve diğer taraftar gruplarına örnek olması amacıyla derneği feshettiklerini belirterek, "Değişen ve gelişen bir Trabzon’a paralel olarak yeni bir stat ve yeni bir anlayışla Akyazı’da yeniden bir beyaz sayfa açan Trabzonspor’umuzun da uzun yıllardan beri süregelen tribün kültüründe artık değişmesi gerektiğini düşünerek yıllardan beri bir çoğunun kuruluşuna ön ayak olduğu dernek ve grupların amacı dışına çıkıp Trabzonspor’umuza artık katkıdan çok zarar verildiğini gördüğümden 2005 yılında o dönemin başkanı Atay Aktuğ’un resmi olun telkiniyle grup birkaç sene sonra bir divan toplantısında yapılan bazı konuşmalar sonucu verdiğim bir röportajda kapatacağımı söylediğim ama o zaman divan başkanı olan Nizamettin Algan tarafından çağrılıp; ’hayır kapatamazsın, o dernek bizim diğerlerine örnek gösterdiğimiz dernek’ diyerek kapatılmasını engellediği, yaklaşık 6 yıl önce gördüğüm bazı uygulamalar nedeniyle faaliyetlerini dondurduğumu ilan ettiğim Trabzonspor tribünlerinde de Türkiye’de de birçok ilke imza attığımız, en son flamasını Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun tribünle asıp onla beraber tarih olsun diye bıraktığımız Erdoğdu Trabzonspor Taraftarlar Derneği artık Trabzonspor’un tribünlerinde de taraftar yapısında da, yeniliğe, birlik hedefine, şampiyonluk hedefine yeniden güçlü bir şekilde yelken açmış Trabzonspor’un bu döneminde daha çok kenetlenip sevdamızın arkasında itici güç olması gerektiğini her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu gördüğümüzden bu süreçte başka bir örnek olmak hasebiyle geçen hafta itibariyle derneğimizi kapatmış bulunmaktayız" dedi.
Hiç kimsenin kendisini Trabzonpor’un üzerinde görmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Derdi söylediği gibi Trabzonspor olan, diğer dernek gruplarında bu yönden hareket etmelerini grubunu kendi büyük Trabzonspor üzerinde görmemesi gerektiğinin altını çizerek biz hariç şampiyonluğun 80 ilde kutlandığı, sadece bizim şampiyonluğumuzun 81 ilde kutlandığı kökü Trabzon’da olan, dalları bütün Türkiye ve dünyaya yayılan Trabzonspor’un artık camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde yürümesinin elzem olduğunu görüyor, Trabzonspor camiasına ilan ediyoruz."

Trabzonspor Taraftar Derneği’nden örnek hareket

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