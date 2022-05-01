Trabzonspor taraftarları Tokat'ta şampiyonluğu kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Tokat'ta şampiyonluğu kutladı.

Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Davul-zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar sürerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutladı..



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