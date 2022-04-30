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Trabzonspor taraftarları Yalova'da şampiyonluğu kutluyor

30.04.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor taraftarları Yalova'da şampiyonluğu kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlular, Yalova'da şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını Yalova Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu dev ekranlardan takip eden bordo-mavili taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Alanda meşaleler yakıp, horonlar çekerek şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, geç saatlere kadar eğlendi.

Uzun araç kuyrukları oluşturarak caddeleri turlayan Trabzonspor taraftarları, havai fişek gösterileri altında tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

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