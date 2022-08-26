Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerinden memnun

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup aşamasındaki eşleşmelerden memnun.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, "Hem Fenerbahçe hem de biz kendi gücümüze yakın takımlarla mücadele edeceğimiz gruplara düştük. Daha sıkıntılı gruplar vardı. Bu gruptan şansımız da iyi giderse maçlar oynandığı zaman oyuncularımızın form grafiği de üst düzeyde olursa çıkabileceğimiz bir grup." dedi.

Trabzonspor'un dengeli bir gruba düştüğünü ifade eden Ağaoğlu, ''Ben şahsen G Grubu'nu tercih ederdim. Bulunduğumuz grupta Trabzonspor açısından bakıldığı zaman ve diğer takımlarında form grafikleri göz önüne alındığı çok dengeli bir gruba düştüğümüzü söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle ilgile de Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Ülke futbolu olarak gelmiş olduğumuz nokta, önümüzdeki sezon lig birincisi iki ön eleme bir play-off maçı oynadıktan sonra ve bunların hepsini kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek. Bizim grupta yer alan Kızıl Yıldız takımı önümüzdeki sene Sırbistan ligi şampiyonu olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bu da iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan değerlendirme. UEFA'nın terazisi şaşmaz hep doğru tartıyor. Ülke futbolu olarak bugün gelmiş olduğumuz noktayı çok iyi analiz etmemiz lazım. Bugün gelmiş olduğumuz noktada futbolu yöneten insanlar, futbol ailesi olarak bunda büyük sorumluluğu var. Yıllarca algılar üzerinden kendi takımımız şampiyonluğu ve kendi takımımızı başarısı peşinde koşarken hem kulüplerimizin ekonomisini ve sportif performansını olumsuz yönde ne kadar etkileyecekse hepsini bir arada yaptık ve bugün içinde bulunduğumuz durum bu. Önümüzdeki sene Sırbistan şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor da bizim Süper Lig şampiyonu 2 ön eleme bir play-off oynamak zorunda kalıyorsa buna göre şapkamızı önümüzde koyup yeniden değerlendirmemiz gerekiyor."

Ülke puanın yükselmesi için Türk takımlarının UEFA maçlarında puan alması gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isterdik. Trabzonspor'a, Fenerbahçe'ye, Başakşehir'e ve Sivasspor'a büyük sorumluluk düşüyor. Burada sadece kendi takımımız başarısı adına değil yıllarca erittiğimiz ülke puanı açısından son derece önemli maçlar oynayacağız. Ben nispeten Fenerbahçe'nin de kendi gücüne yakın rakiplerle mücadele edeceği bir gruba düştüğünü düşünüyorum. İnşallah aynı şansı hem Sivasspor hem de Başakşehir yakalar. Ülke futbolu olarak sorumluluğumu yerine getirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

